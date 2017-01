FOX ordina l'episodio pilota di una serie sui vampiri di Ridley Scott

Stando alle ultime indiscrezioni, il colosso televisivo statunitenseavrebbe iniziato i lavori per una nuova serie incentrata sui vampiri che vede al timone il celebre regista, che si è già messo al lavoro per la produzione dell'episodio pilota dello spettacolo.

La serie servirà come trasposizione televisiva del romanzo uscito nel 2010 e intitolato The Passage, primo volume di una trilogia già completata di romanzi che sono incentrati su un focolaio virale e apocalittico che assume ben presto grandi porzioni, contagiando gran parte della popolazione umana trasformata in sanguisughe non-morte. Scritto da Justin Cronin, il primo libro è stato seguito nel 2012 dal sequel The Twelve e nel 2016 da The City of Mirror. Tutti e tre i libri sono stati nella lista dei bestseller del New York Times.

I diritti per la trasposizione televisiva di The Passage sono stati acquisiti nel lontano 2007, anche se l'intenzione originale era quella di adattare il romanzo in un film. Quei piani sono cambiati e si è deciso di farne una serie tv alla fine dell'anno scorso.

La FOX ha ora concesso un ordine ufficiale per la realizzazione di un pilota, che conta tra i suoi produttori esecutivi sia il leggendario regista Ridley Scott, sia Matt Reeves. Il progetto verrà sviluppato congiuntamente dalla 20th Century Fox TV e la società di produzione di Scott Free. L'ex scrittore e produttore di Friday Night Lights, ovvero Liz Heldens, sarà la penna della sceneggiatura del pilota, con Reeves si alla regia. Anche l'autore Cronin è a bordo del progetto come co-produttore.