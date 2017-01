Fox ordina ufficialmente la nuova serie tv sugli X-Men

Come rumoreggiato qualche settimana fa, la FOX ha ufficialmente ordinato il pilot della nuova serie in live-action sugliche è ancora senza un titolo.ha sviluppato il serial per il network statunitense.

Anche se senza un titolo, sappiamo che sarà incentrata su due genitori che scopriranno che i propri figli sono mutanti. Costretti alla fuga, saranno aiutati da un manipolo di altri mutanti. Le Sentinelle appariranno nello show come villain.

Lauren Shuler Donner, Bryan Singer, Simon Kinberg, Jeph Loeb e Jim Chory figurano tra i produttori. La Fox sta sviluppando lo show in esclusiva insieme ai Marvel Studios, grazie ad un accordo stipulato mesi fa e che ha portato già alla produzione di 'Legion', in arrivo a febbraio.