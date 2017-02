FOX rinnova Lucifer per una terza stagione

E' ufficiale. La FOX ha annunciato quest'oggi di aver rinnovato per una terza stagione, la serie televisiva targata DC Comics. La terza stagione sarà, nuovamente, di 22 episodi totali.

"Lucifer è uno di quei rari show che partono in maniera ottima, e continuano a migliorare durante il percorso" ha spiegato David Madden della Fox Broadcasting Company "Tom, Lauren e l'intero cast hanno reso questi personaggi tridimensionali, e il team di produzione - Jerry, Len, Jonathan, Joe e Ildy - è uno dei migliori in questo business. Vorremmo ringraziare anche i nostri partner alla Warner Bros. per il loro impegno con questa serie e non vediamo l'ora di vedere dove questo serial cosi innovativo ci porterà in questa terza stagione".

La seconda stagione tornerà in USA a maggio.