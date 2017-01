Frontier: Jason Momoa protagonista del trailer della serie Netflix

È stato finalmente rilasciato il nuovo trailer di, la nuova serie sulla storia del Canada targata Netflix con protagonista assoluto

La serie si distribuirà in sei episodi e sarà appunto rilasciata da Netflix, che stavolta si immerge nella storia della creazione del Canada con un protagonista d'eccezione, Jason Momoa, salito già nell'Olimpo degli attori seriali grazie alla sua interpretazione di Khal Drogo in Game of Thrones, indimenticabile anche se durata solo una stagione.

Le vicende di Frontier narreranno della lotta del 18° secolo per il controllo del mercato nordamericano della pelliccia, una battaglia violenta e senza quartiere raccontata sia dal punto di vista del commerciale che delle tribù aborigene, oltre ai conflitti innescati dagli europei che proprio in quel periodo erano nel pieno della loro conquista. Oltre a Momoa il cast si fregia di altri grandi nomi d'eccezione come Alun Armstrong, Landon Liboiron, Zoe Boyle, Allan Hawco e Jessica Matten. Potete visionare il primo trailer qui di seguito: