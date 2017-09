Fuller House: trailer ufficiale per la terza stagione dello show Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della terza stagione di), serie ideata da Jeff Franklin e sequel della serie, in onda sulla ABC dal 1987 al 1995.

Nel cast ritroviamo Candace Cameron Bure (D.J. Tanner-Fuller) Jodie Sweetin (Stephanie Tanner) Andrea Barber (Kimmy Gibbler), Juan Pablo Di Pace (Fernando), Soni Nicole Bringas (Romona), Michael Campion (Jackson), Elias Harger (Max), Dashiell and Fox Messitt (Baby Tommy), Scott Weinger (Steve Hale), John Brotherton (Matt Harmon) e Ashley Liao (Lola).

La terza stagione sarà diffusa sulla piattaforma digitale dal 22 settembre 2017, in occasione del 30° anniversario della serie originale. Sarà divisa in due parti, con la seconda parte che andrà in onda a dicembre. Di seguito trovate anche il poster ufficiale.