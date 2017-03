Fulmine Nero: Nafessa Williams e China Anne McClain si aggiungono nel cast

Il casting per la prossima serie tv targata DC Comics continua. Ovviamente stiamo parlando di, il serial incentrato sul personaggio di, che approderà prossimamente su The CW.

Dopo aver trovato in Cress Williams il suo protagonista, Deadline afferma che The CW ha ingaggiato due giovani attrici per interpretare le figlie del supereroe. China Anne McClain e Nafessa Williams daranno il volto a Jennifer e Anissa Pierce, figlie di Jackson Pierce/Fulmine Nero.

Le riprese partiranno a breve. Fulmine Nero è stato sviluppato da Salim Akil, Mara Brock e Greg Berlanti. Inizialmente lo show era previsto per Fox, ma è stato successivamente acquisito da The CW, casa di molte serie tv targate DC Comics quali Arrow, Supergirl, Flash, iZombie e Legends of Tomorrow.