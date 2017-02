Fulmine Nero: primi dettagli sui personaggi della serie DC Comic

JEFFERSON PIERCE, tra i 30 e i 50 anni, maschio, afroamericano. Bello, in forma, atletico. Il 3 volte medaglia d'oro per il decathlon, ora è preside di un liceo a Los Angeles. Una figura paterna per gli studenti ed un eroe per la comunità. E' affascinante, carismatico, intelligente e simpatico. E' devoto alle sue due figlie ed è ancora innamorato della sua ex-moglie. Ha anche una grande passione per la giustizia. E' il protagonista. JENNIFER, 16-18 anni, donna, afroamericana. La figlia più piccola di Jefferson. E' un'atleta scolastica. Bellissima con un fisico atletico. E' la femminista di casa Pierce. Indipendente. ANISSA, 22 anni, donna, afroamericana. La figlia più grande di Jefferson. Bellissima, arguta, intelligente. Ha un grande rispetto per il padre. Anissa bilancia le esigenze della scuola di medicina a cui è iscritta e il lavoro come insegnante part-time al liceo di suo padre. LYNN, 30-50 anni, donna, afroamericana. Trasuda fiducia ed intelligenza. Bella ma non una donna con cui puoi scherzare facilmente. Può mostrare sia una grande profondità emotiva che un lato più malizioso.

That Hashtag Show colpisce ancora e svela in anteprima la descrizione dei personaggi del serial in live-action dellasu(a.k.a. Fulmine Nero). Le descrizioni provengono dai casting call.Ricordiamo che, di recente, la serie su è stata acquisita da The CW.