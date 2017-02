Fulmine Nero: la serie DC passa a The CW

Anche se la Fox ha sviluppato il serial per tutto questo tempo, Deadline conferma che, il serial incentrato sul personaggio dei fumetti DC Comics noto come, andrà in onda, invece, su un altro network: The CW.

The CW ha numerose serie tratte dai fumetti in onda, incluse quelle targate DC Comics, come Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, iZombie e, recentemente, Riverdale. Greg Berlanti sta sviluppando il serial insieme a Mara Brock Akil e Salim Akil.

Secondo Deadline, la Fox ha deciso di non proseguire con lo sviluppo della serie tv in quanto Fulmine Nero non sarebbe andato bene per un panorama già affollato da altri serial del network come Gotham e Lucifer, The Passage, la nuova serie di Seth MacFarlane, Legion e la prossima serie sugli X-Men di Matt Nix.

Ovviamente, con il passaggio della serie a The CW la possibilità di vedere il personaggio nell'Universo popolato da Arrow & Co. è molto alta. Vi terremo aggiornati.