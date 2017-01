Fulmine Nero: la serie non farà parte dell'Universo di Arrow

La DC sta creando dei grossi successi in televisione e spera chepossa essere il prossimo. Ma, al contrario degli altri Supergirl, Flash, Arrow e Legends of Tomorrow, questonon andrà in onda su The CW.

Il serial in live-action su Fulmine Nero andrà in onda su Fox, network in cui va in onda anche Gotham (sempre DC Comics). E come Gotham, anche Fulmine Nero non dovrebbe essere ambientato nello stesso universo di Arrow & Co., nonostante sia creato dallo stesso autore, Greg Berlanti.

Lo ha confermato lo stesso Berlanti che, in un'intervista, ha chiarito: "Non credo. Se siamo fortunati da avere quella serie su Fulmine Nero diventare realtà, non credo che lo vedremo in un crossover con gli altri".

Ovviamente, tutto potrebbe cambiare nel tempo (ricordate, anche di Supergirl si diceva la stessa cosa) anche se il fatto che venga mandato in onda su Fox potrebbe essere un vero problema per un'idea del genere.