Fulmine Nero: trovato il regista, Cress Williams sarà il protagonista

ha finalmente un volto. Il protagonista del prossimo serial della DC Comics sarà l'attore(Hart of Dixie, Friday Night Lights), che interpreterà Jefferson Pierce/Black Lightning.

Salim Akil dirigerà il pilot della serie, come conferma Deadline. Akil sarà anche produttore dello show e showrunner insieme a Mara Brock Akil. Tra i produttori figurano anche Greg Berlanti e Sarah Schechter.

Lo show inizialmente era stato concepito per FOX ma il network ha deciso di 'non proseguire' con il serial, che è stato acquisito da The CW, casa di molti serial della DC Comics. Su The CW vanno già in onda Arrow, Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow; se Fulmine Nero sarà parte o meno dell'Arrowverse non è ancora chiaro; sul network statunitense, ricordiamo, va anche in onda iZombie, sempre DC. Su FOX vanno in onda, invece, Lucifer e Gotham.