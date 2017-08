Game of Thrones 7: ecco le foto dal quarto episodio (Spoiler)

Come tutti i fan della serie fantasysanno bene, la puntata andata in onda questa settimana, ovvero la terza della settima stagione, ci ha reso partecipi di grandi ed inaspettati avvenimenti. Ma, da quello che possiamo intravedere dalle foto da poco diffuse del quarto episodio, anche la prossima puntata ci riserva grandi sorprese.

Attenzione! Possibile Spoiler!

Guardando le prime immagini che la HBO ha rilasciato, l'episodio, intitolato The Spoils of War, sembra includere una riunione tra Jon Snow e Theon Greyjoy (Alfie Allen), mentre quest'ultimo torna a Dragonstone per incontrare Daenerys e i suoi consiglieri di guerra.

Le immagini ci presentano anche altre scene con Jaime Lannister (Nikolaj Coster Waldau) e Bronn (Jerome Flynn), oltre alla riunione di Cersei con il rappresentante della Banca di Ferro.

Se, come suggeriscono le immagini, le strade di Jon e Theon si incroceranno in questo nuovo episodio, allora sarà la prima volta che i due personaggi si incontrano dopo che Jon è partito per la Barriera nella prima stagione dello spettacolo e, presumibilmente, Jon sarà pieno di odio per Theon.

Molto probabilmente, Jon non sarà l'unico a pretendere almeno delle spiegazioni da Theon, ma anche Daenerys sarà desiderosa di sapere cosa è successo durante la battaglia di Yara contro Euron Greyjoy. Quella sconfitta - insieme alla perdita dei Tyrell - è stata parte di una serie di avvenimenti sfortunati per Daenerys, da quando è arrivata a Dragonstone. Ma, come il promo di The Spoils of War sembra suggerire, con il prossimo episodio, gli eventi potrebbero iniziare a prendere una piega differente.