Game of Thrones 6: la HBO al lavoro su 4 Spin-off!

Era da un po' che si stavano diffondendo voci sullo sviluppo di uno spin-off della celeberrima serie fantasye, mentre finora le notizie erano solo poco più che indiscrezioni molto spesso subito smentite, arrivano ora delle notizie più concrete che ci danno degli indizi più consistenti sui futuri progetti del network

Game of Thrones è la serie della HBO più vista nella storia e ha ottenuto il più grande numero di riconoscimenti e premi di qualsiasi altro spettacolo. Il presidente della programmazione di HBO, ovvero Casey Bloys, ha più volte espresso il desiderio di concentrarsi sullo sviluppo di altri show incentrati sul mondo di Game of Thrones, continuando con il lavoro di Martin. In una recente intervista riguardante gli spin-off, Bloys ha confermato lo sviluppo di più script per la creazione di potenziali spin-off, facendo anche riferimento al calendario di produzione: "Ci prenderemo tutto il tempo di cui gli scrittori hanno bisogno e valuteremo la realizzazione delle serie quando gli script saranno completati.".

La rete via cavo, infatti, ha da poco confermato di aver chiuso un accordo con quattro diversi scrittori per lo sviluppo di altrettanti spin-off diversi di Game of Thrones. Gli scrittori in questione sono Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Kingsman: The Golden Circle), Brian Helgeland (Legend) e Carly Wray (Mad Men, The Leftovers). Wray e Goldman stanno lavorando su soggetti distinti, ma si prevede che lavorino al fianco del creatore George RR Martin che, insieme agli showrunner David Benioff e Dan Weiss, figurerà tra i produttori esecutivi dei potenziali spin-off, anche se nessuno di questi ultimi interverrà direttamente nella scrittura delle serie.