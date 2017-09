Game of Thrones 7: annunciati i dettagli della versione home video in Blu-Ray

Laha rivelato il box art contenente la settima stagione di Game of Thrones e la data di rilascio della versione home video del cofanetto con all'interno la penultima season!

Una settima stagione all'insegna di colpi di scena, voltafaccia, incredibili rivelazioni e, naturalmente, morti, è stata questa settima. Che ha anche sofferto di attacchi hacker per nulla graditi, con episodi leaked "buttati" online prima del rilascio ufficiale da parte dell'emittente.

Se poi aggiungiamo il fatto che i fan de Il Trono di Spade dovranno aspettare probabilmente fino al 2019 per vedere la conclusione del capolavoro nato dalla penna di G.R.R. Martin, allora la notizia del release home video della settima stagione sarà certamente una bella novità.

E dunque, sia il DVD che il Blu-ray usciranno il 12 dicembre, in tempo per le vacanze natalizie. Invece, per chi volesse scaricarla, la serie sarà disponibile dal 25 settembre.

La versione Blu-Ray è piena di interviste, documentari, commenti, e anche nuove storie dal mondo di Westeros:

La conquista e la ribellione: una storia animata dei sette regni - Dal regno del Trono di Spade ecco la storia senza precedenti degli eventi tumultuosi che hanno formato il mondo di Westeros, migliaia di anni prima della serie. I membri del cast Pilou Asbæk (Euron Greyjoy), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Aidan Gillen (Littlefinger), Conleth Hill (Varys), Harry Lloyd (Viserys Targaryen) e Sophie Turner (Sansa Stark) si uniscono per sventare il tentativo di Aegon Targaryen di conquistare i Sette Regni, scritto dallo sceneggiatore Dave Hill.

Dall'immaginazione alla realtà: all'interno del Dipartimento artistico - Featurette in due parti che illustra l'incredibile lavoro della Progettista Deborah Riley e del suo Dipartimento d'Arte, ecco il processo che sta dietro alla creazione degli incredibili nuovi set di questa stagione, tra cui Dragonstone, Casterly Rock, Highgarden, la Dragonpit e molto altro ancora.

Fire & Steel: Creazione dell'invasione di Westeros - Rivisitiamo i momenti più importanti di questa stagione con questa featurette del dietro le quinte, con interviste ai membri del cast che raccontano come siano state create le scene preferite dai fan.

Commenti audio - commenti su ogni episodio con il cast e il team, tra cui David Benioff, D.B. Weiss, Jacob Anderson, Gwendoline Christie, Liam Cunningham, Kit Harington, Lena Headey e altri ancora.

Histories and Lore - 7 nuove animazioni che trattano la storia e i luoghi di questa stagione notevole: The Dragonpit, Highgarden, profezie del mondo noto, le piogge di Castamere e altre, raccontate da membri del cast, tra cui Nikolaj Coster-Waldau, Aidan Gillen e Iain Glen. (solo in versione Blu-ray)

Guida agli episodi (solo in versione Blu-ray)

Nel cast, naturalmente, ci sono Kit Harrington, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Liam Cunningham, Carice van Houten, Rory McCann, Maisie Williams, Conleth Hill, Alfie Allen, John Bradley, Gwendoline Christie, Kristofer Hivju, Isaac Hempstead Wright, Jerome Flynn, Iain Glen e Hannah Murray.