Game of Thrones 7: arriva online un nuovo promo per la stagione!

Anche se quest'anno l'attesa è più lunga del solito, mancano solo pochi mesi al debutto sui piccoli schermi italiani della settima e penultima stagione die lasta cominciando a snocciolare qualche indizio in più su ciò che ci dobbiamo aspettare dai prossimi episodi, come il nuovo promo che potete vedere in cima alla news.

Con questo filmato, ora abbiamo la certezza che Game of Thrones è finalmente in modalità full-on per i promo della sua prossima e settima stagione, che debutterà nel mese di luglio per accompagnarci nei mesi più caldi con un capitolo di soli sette episodi.

Dopo il primo teaser per la stagione, questo nuovo video ci anticipa esplicitamente la grande guerra che sta per arrivare. Ma, a parte la battaglia per le terre di Westeros contro la grande minaccia dei White Walkers, il Trono di Spade ad Approdo del Re rimane un punto di contesa per tre personaggi chiave. Cersei Lannister, che attualmente siede sul trono, dovrà fare i conti con Jon Snow e Daenerys Targaryen nella prossima stagione. Questo nuovo promo, infatti, ci anticipa un imminente scontro fra i tre. Ma, ovviamente, la battaglia più grande non viene dimenticata e a farcela ricordare è il respiro gelido di Cersei che preannuncia all'arrivo dei White Walkers.

La prossima e settima stagione di Game of Thrones farà il suo debutto sui piccoli schermi degli Stati Uniti il 16 di luglio sul network televisivo HBO. L'arrivo in Italia dovrebbe essere, come sempre, quasi in contemporanea con quello statunitense.