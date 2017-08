Game of Thrones 7: arrivano online le foto dal quinto episodio 'Eastwatch'

Dopo la conclusione emozionante dell'ultimo episodio andato in onda di, ovvero il quarto della settima stagione, tutti i fan della serie sono più che ansiosi di assistere al prossimo e quinto episodio, che arriverà tra pochi giorni. Intanto, laha diffuso le foto della puntata che contengono già qualche indizio in proposito.

Attenzione! Possibili Spoiler!

La prossima e quinta puntata della stagione porterà il titolo di Eastwatch. Una delle foto presenta Daenerys Targaryean e Jon Snow insieme. Questo ci dice già che la Madre dei Draghi è tornata a Dragonstone sana e salva dopo la battaglia del quarto episodio. Anche in un'altra immagine vediamo Jon Snow che cammina da solo su quella che sembra Dragonstone quindi, per almeno una parte dell'episodio, Jon rimarrà lì. Un'altra delle foto presenta Daenerys e Tyrion Lannister insieme, circondati da alcuni Dothraki, su quella che sembra ancora essere Dragonstone. Tyrion viene anche mostrato sul campo di battaglia, il che significa che parte dell'episodio mostrerà le conseguenze dello scontro della scorsa settimana. Varys, poi, viene raffigurato seduto al tavolo di Dragonstone e accanto a Tyrion. Vediamo anche Cersei Lannister sul suo letto: l'espressione della donna non è delle più felici, probabilmente perché Jaime non è lì accanto a lei. E, infine, vediamo Samwell Tarly e Gilly, intenti a studiare presso la Cittadella.

Game of Thrones tornerà con la sua quinta puntata domenica 13 agosto su HBO e lunedì 14 agosto su Sky Atlantic.