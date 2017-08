Game of Thrones 7: il cast commenta il rapporto tra Arya e Sansa

: Negli ultimi episodi diil rapporto traè lentamente emerso in tutti i suoi toni cupi e ambigui: le due sorellesembrano enormemente lontane e, esattamente come quando erano bambine, non si trovano per niente d'accordo su molti fronti.

Alcuni membri del cast della produzione hanno commentano le continue tensioni tra Arya e Sansa, emerse soprattutto nell'episodio 6 di Game of Thrones 7.

Partiamo da D.B. Weiss, uno degli showrunner della serie: "Sono diventate persone molto diverse. È un dilemma, come avrebbero ritrovato la loro armonia tra fratelli dopo essersi ricongiunti. Le persone cambiano quando crescono e questa è un'esagerazione fantasy di questa dinamica. Bran è cambiato più di qualunque altra persona, ma c'è ancora qualcosa di sé stesso in lui? Quanto Arya è Arya di Grande Inverno e quanto è un Uomo Senza Volto? Sansa è maturata, ma sotto la supervisione di Ditocorto. Avrete pensato che la riunione familiare fosse più gioiosa. Ma ci sono molte tensioni perché non sappiamo come si relazioneranno tra loro e ora come faranno a vivere sotto lo stesso tetto".

Questo invece il pensiero del producer Bryan Cogman: "Sansa e Arya sono due personaggi che non sono mai stati vicino né si sono mai piaciute particolarmente l'un l'altra ed entrambe ne hanno passate tante. Ora in comune hanno molto più di quanto possano immaginare. Solo perché gli Stark si sono riuniti non significa che sarà tutto rose e fiori. È una storyline interessante, con Ditocorto che cerca di metterli l'uno contro l'altro".

Ed ecco, invece, il commento di Sophie Turner, interprete di Sansa Stark: "Nei libri viene detto che Arya e Sansa sono due facce della stessa moneta. Si vogliono bene ma sono così diverse. Non sono mai andate d'accordo. E ora che si sono riunite tutto ciò si è ampliato, perché hanno intrapreso strade diverse e ora dovranno adattarsi a situazioni totalmente differenti. Non hanno mai comunicato prima d'ora e ora che sarebbe vitale farlo non ci riescono e non si capiscono. Arya vede ancora Sansa come la bimba viziata e piagnucolona che aveva lasciato ad Approdo del Re".

L'ultimo episodio di Game of Thrones 7 sarà in onda domenica negli USA e lunedì su Sky Atlantic. Come si concluderanno gli intrighi di Grande Inverno?