Game of Thrones 7: diffuse in rete le foto dal sesto episodio della stagione

Ormai l'attuale e settimo capitolo della celebre serie fantasysi sta avviando verso la sua conclusione. La prossima ad essere mandata in onda, infatti, sarà la sesta e penultima puntata della stagione e la rete via cavoha da poco diffuso online le nuove immagini dell'episodio che, come sempre, potete guardare comodamente dopo il salto.

Attenzione! Possibili Spoiler!

Anche dopo aver già diffuso il promo della puntata e dopo il clamoroso errore commesso da HBO Spagna, che ha già reso pubblico l'episodio, la HBO diffonde questo nuovo set di immagini dalla sesta puntata del settimo capitolo di Game of Thrones.

Le immagini ci forniscono un'idea di ciò che vedranno gli spettatori in Beyond the Wall. Separati dal freddo del nord, abbiamo un'immagine molto più calda di Tyrion Lannister e Daenerys seduti accanto al fuoco, probabilmente ancora a Dragonstone. A nord della Barriera, invece, il leader bruto Tormund Giantsbane sembra pronto per la battaglia, anche se forse con un pizzico di paura negli occhi. Jon Snow, che si ritrova al di là della Barriera per la prima volta dalla sua avventura finita male con Ygritte diverse stagioni fa, viene mostrato in marcia con la sua squadra, che comprende Tormund, Jorah, Thoros di Myr e Gendry. Nel frattempo, a Grande Inverno, le sorelle Sansa e Arya Stark si consultano, forse per per contrastare le macchinazioni di Ditocorto. A mancare in queste nuove foto sono, tra le altre cose, i Lannister e i panorami di Approdo del Re.