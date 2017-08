Game of Thrones 7: diffuse online le foto dal finale di stagione

Dopo aver tanto atteso l'arrivo della settima stagione della serie fantasy, ora siamo già arrivati al settimo ed ultimo episodio di questo capitolo dello spettacolo e, da poco, la rete via cavoha rilasciato online le prime foto della puntata. Come sempre, le immagini sono disponibili dopo il salto, in calce alla news.

Attenzione! Possibili Spoiler!

Come si può intuire guardando la galleria sottostante, queste immagini dal settimo episodio intitolato The Dragon and the Wolf, non rivelano grandi conflitti o scene di azione particolarmente spettacolari, ma l'attenzione è posta sull'incontro tra Jon e Tyrion con Cersei e Jaime presso quella che, molto probabilmente, è Approdo del Re. Anche se i Lannister hanno subito un grande colpo, Jon e Tyrion sembrano intenzionati ad entrare in un territorio ostile per realizzare il loro piano, ovvero quello di portare le forze di Cersei al loro fianco. Sembra, quindi, che Jon non si riunirà più con i suoi fratelli a Grande Inverno nel corso di questa stagione

Solitamente, come la maggior parte dei fan della serie sanno bene, il penultimo episodio di una stagione di Game of Thrones è il più sorprendente, ma quest'anno è probabile che ci aspettino molte sorprese anche nel finale della stagione 7.

Il prossimo e settimo episodio della settima stagione di Game of Thrones, che costituirà la conclusione del capitolo, andrà in onda sui piccoli schermi a stelle e strisce domenica 27 agosto sulla rete via cavo HBO.