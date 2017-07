Game of Thrones 7: diffuse online le foto dal secondo episodio 'Stormborn'

Mancano pochi giorni al secondo episodio della settima stagione della serie fantasye la rete via cavoda ai fan altro materiale su cui speculare e su cui fare ipotesi per i prossimi sviluppi degli eventi. Subito dopo il salto, potete trovare le nuove immagini da poco diffuse relative al prossimo episodio della stagione.

Attenzione! Possibili Spolier!

La HBO ci anticipa già qualche elemento della prossima puntata con la pubblicazione di queste nuove immagini. Come promesso dal titolo della puntata, ovvero Stormborn, gran parte dell'episodio sarà dedicata a Dany intenta a preparandosi per la guerra al fianco dei suoi nuovi alleati. Ma mentre lei è circondata da amici, Jon dovrà essere molto più prudente e non dimenticarsi mai di guardarsi le spalle.

Come possiamo vedere da una delle immagini diffuse, infatti, uno dei punti più importanti della puntata sarà un confronto che avverrà tra i personaggi di Ditocorto e Jon. Oltre a ciò, abbiamo anche uno scatto di Dany che organizza la strategia d'attacco con Tyrion, Elaria Sand e Yara Greyjoy. Possiamo poi vedere Jon e Davos che si apprestano ad uscire da Grande Inverno, Arya che continua il suo viaggio, Sansa con uno sguardo preoccupato e Sam che sta continuando il suo lavoro estenuante alla Cittadella. Dato quanto è accaduto nel primo episodio, questa scena tra Sam e l'arcimaestro potrebbe trattare di ciò che l'allievo ha appreso sul vetro di drago.

Game of Thrones tornerà con la sue seconda puntata domenica 23 luglio su HBO.