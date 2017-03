Game of Thrones 7: i draghi di Daenerys saranno grandi come Boeing 747!

L'inverno è arrivato nel Westeros, ma per vedere la première dell'attesissima settima stagione bisognerà aspettare l'estate, anche se dalle ultime notizie sembra ci sia un buon motivo in più per essere fiduciosi sulla crescente qualità dimade in

Alla fine della passata stagione avevamo lasciato Daenerys (Emilia Clarke) e i suoi draghi ormai cresciuti prendere il largo insieme a un possente esercito verso le terre occidentali, alla riconquista del Trono di Spade sul quale siede attualmente Cersei (Lena Haedey). La novità, come annuncia Entertainment Weekly, sarà che i draghi cresceranno ancora di più di come li abbiamo visti, cercando di rimanere fedeli all'idea di George R.R. Martin e diventando davvero enormi.



Il regista Matt Shakman ha infatti dichiarato al sito: «I draghi nella nuova stagione saranno grandi come Boeing 747. Drogon è da sempre il più grande del gruppo, con una fiamma del diametro di 9 metri, una lunghezza corporea di 70 e un'apertura alare di 64». Vi ricordiamo che Shakman dirigerà alcuni episodi della settima stagione insieme ad Alan Taylor, Jeremy Podeswa e Mark Mylod.



Game of Thrones 7 tornerà sulla HBO a partire dal prossimo 16 luglio 2017.