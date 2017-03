Game of Thrones 7: Ed Sheeran comparirà come guest star nella nuova stagione

Dopo mesi di silenzio, in questi ultimi giorni si è tornato molto a parlare dell'attesissimagrazie all'annuncio della première della settima stagione e, solo poche ore fa, a quello invece relativo alla stagione finale di soli 6 episodi.

Ebbene, continuiamo a soffermarci sull'amata creatura HBO basata sui romanzi di George R.R. Martin, perché è stato confermato in queste ultime ore che il seguitissimo cantante Ed Sheeran comparirà come guest star nei 7 nuovi episodi della serie.



Parlando infatti in occasione dell'SXSW, gli showrunner D.B. Weiss e David Benioff hanno spiegato come la produzione abbia cercato per molte stagioni di coinvolgere la famosa star del pop britannico, ormai tra i numeri 1 mondiali della musica, riuscendoci solo recentemente. Sheeran non è comunque il primo cantante a partecipare alla serie: in passato, anche Will Champion dei Coldplay e Gary Lightbody degli Snow Patrol sono infatti comparsi come guest-star.



La settima stagione di Game of Thrones tornerà sugli schermi a partire dal 16 luglio 2017.