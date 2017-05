Game of Thrones 7: Ed Sheeran rivela i primi dettagli sul suo cameo

I fan della celeberrima serie fantasysono tutti in trepidante attesa di assistere alla prossima e settima stagione della serie, che arriverà tra poco più di due mesi. Intanto un nuovo membro del cast, il cantante, condivide con i fan qualche primo particolare della sua apparizione nei prossimi episodi.

Nel corso della passata settimana ci era stato concesso di dare una prima occhiata a ciò che ci dobbiamo aspettare dalla stagione grazie alle foto diffuse sul web dalla rete via cavo HBO. Ora, è lo stesso Ed Sheeran che ci concede di sapere qualcosa di più sul suo personaggio. Circa un mese e mezzo fa, infatti, si era diffusa la notizia secondo cui il cantante sarebbe apparso in veste di guest star all'interno di uno dei nuovi episodi.



Ora, Sheeran ha rivelato qualche dettaglio in più affermando: "Quella in cui comparirò, sarà solamente una scena in cui mi si vede sullo schermo con Maisie Williams. In questo piccolo passaggio, io sto cantando una canzone vicino a lei e, successivamente, lei se ne va. Oh, è proprio una bellissima canzone.".



Il ruolo che il cantante ricoprirà all'interno della serie, quindi, sarà solamente quello di un breve cameo di cinque minuti, come annunciato già precedentemente. Ricordiamo che l'anteprima della prima puntata della prossima e settima stagione di Game of Thrones arriverà sui piccoli schermi a stelle e strisce domenica 16 luglio alle ore 21:00 sulla rete via cavo HBO.