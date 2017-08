Game of Thrones 7: Emilia Clark e Kit Harrington commentano il finale (SPOILER)

: Poche ore fa è andato in onda il season finale di. Abbiamo già esaminato nel dettaglio l'episodio conclusivo della settima stagione , la cui rivelazione finale ha svelato e mostrato risvolti che i fan attendevano da tempo.

Per l'occasione i due protagonisti della rivelazione, Emilia Clark e Kit Harrington, hanno commentato la scena che coinvolge Daenerys e Jon Snow: proprio mentre i due consumano il loro neonato amore, Bran rivela a Samwell che Snow non è affatto un bastardo, ma il figlio legittimo di Raeghar Targaryen e Lyanna Stark e, dunque, il legittimo erede al Trono di Spade. Come se non bastasse, questa parentela rende Dany e Jon zia e nipote!

Leggiamo i commenti dei protagonisti e di uno degli showrunner. Partiamo da Emilia Clark, che ha commentato la rivelazione scherzando:

"Ewwwww! Penso che sarà così che andrà. Ho già lo spazzolino! Jon erede al Trono? Ho lavorato così duramente, non voglio condividerlo! No, il Trono è grande abbastanza per il c*lo di un solo drago, ed è il mio!"

Di certo, quando si scoprirà la parentela, il rapporto tra Jon e Daenerys ne risulterà in qualche modo influenzato. Vediamo cosa ne pensano Kit Harrington e i due sceneggiatori di Game of Thrones 7, D.B. Weiss e David Benioff.

Kit Harrington: "Questo non posso prevederlo. Potrebbe essere che cammineranno insieme verso il tramonto. Potrebbe essere che si uccideranno l'un l'altro".

D.B. Weiss: "Proprio mentre vedevamo questi due insieme, abbiamo appreso una verità inevitabile che, se non li distruggerà, di sicuro causerà problemi in questa relazione. Lei è sua zia".

David Benioff: "Questo complica tutto a livello politico e personale e lo fa in un modo che cambierà tutto ciò che avrebbe potuto essere così puro e perfetto per Jon e Dany".

A voi è piaciuto il season finale di Game of Thrones 7?