Game of Thrones 7: le foto del terzo episodio "The Queen's Justice" (Spoiler)

Il Re del Nord (Kit Harrington) è stato convocato dalla Madre dei Draghi (Emilia Clarke) per giurarle fedeltà: all’orizzonte si profila un’alleanza tra i de protagonisti contro la regina Cersei, ma nulla in Game of Thrones 7 ormai è scontato. Gli esiti dell’incontro politico tra Jon e Daenerys saranno tutti da vedere nell’episodio, che sarà in onda su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata lunedì 31 luglio.

In basso potete godervi la galleria dedicata al prossimo episodio di Game of Thrones 7. Quali saranno le conseguenze di uno degli incontri più attesi in assoluto dai fan dello show?