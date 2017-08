Game of Thrones 7: gli hacker minacciano di rilasciare anche l'ultimo episodio!

Ancora guai per: il gruppo hacker che, nelle ultime settimane, ha trafugato dati ed episodi relativi aha nuovamente minacciato il network. A quanto pare anche l'ultimo episodio della settimane stagione è a rischio leak.

Il gruppo, che si fa chiamare "Mr. Smith Group", avrebbe infatti ormai pieno accesso ai databse di email e social media account di HBO, tra i quali spiccano anche gli account Twitter ufficiali di Game of Thrones e Westworld, e pare abbia minacciato di rilasciare anche l'episodio 7 di Game of Thrones 7 dopo la clamorosa svista di HBO Spain con l'episodio 6.

HBO ha già comunicato che la vicenda che ha colpito l'episodio 6 di Game of Thrones 7 è stata un incidente e che non ha intenzione di comunicare o cedere alle richieste del gruppo hacker che minaccia di rovinare anche il season finale dello show.

A meno che altri, clamorosi leak non ci pervengano nel corso della settimana, l'ultimo episodio di Game of Thrones 7 sarà in onda domenica negli USA e lunedì in Italia su Sky Atlantic.