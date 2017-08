Game of Thrones 7: Gwendoline Christie parla del rapporto tra Brienne e Sansa

sta segnando la ribalta anche per, le cui insicurezze sono ormai un ricordo dopo gli eventi delle ultime stagioni. La giovaneè divisa tra le divergenze con, le macchinazioni die la lealtà di. L’attrice della guerriera,, ha parlato del rapporto tra le due lady.

Le parole di Gwendoline Christie, a proposito di ciò che aspetta Brienne e Sansa in Game of Thrones 7, sono arrivate in una recente intervista dopo il terzo episodio dello show HBO.

“Ciò che trovo interessante è l’idea che due donne, di età e prospettive apparentemente molto differenti, siano alleate. Brienne, certo, sta tenendo fede al suo giuramento nei confronti di Catelyn Stark – riportare le ragazze Stark a casa e proteggerle – e Brienne è incredibilmente fede al suo giuramento e incredibilmente leale verso Sansa”.

I fan di Sansa Stark possono dormire abbastanza tranquilli: finché Brienne sarà a Grande Inverno, la lady di Tarth cercherà a tutti i costi di frapporsi tra Sansa e i complotti tramati da Ditocorto.