Game of Thrones 7: hackerati anche contenuti sul quinto episodio?

Non c'è pace per: dopo il leak abbastanza clamoroso della settimana scorsa, che ha visto hackerati dapprima lo script e poi addirittura il quarto episodio di Game of Thrones 7 , sembra che l'attacco hacker sia continuato e che altro materiale sia presente in Rete.

Un report dalla Rete, infatti, attesta che un gruppo hacker sta nuovamente per rilasciare online del materiale trafugato dai server di HBO: si parla di mail interne alla società, ma anche dello script del quinto episodio di Game of Thrones 7, che sarà trasmesso in onda domenica negli USA e lunedì in Italia su Sky Atlantic.

I file in questione, pare, sono proprio due: uno è nominato "Script GOT7 E-05", mentre l'altro contiene screenshot relativi a dettagli sul marketing e il casting della serie. HBO ha anche ricevuto una lettera che sa di vero e proprio riscatto: "La nostra richiesta è chiara e non negoziabile: vogliamo soldi in cambio di fermare la fuga dei vostri dati".

In una nota ufficiale l'emittente ha poi dichiarato di star lavorando con l'ausilio delle forze dell'ordine informatiche per individuare le falle che hanno reso possibili gli attacchi hacker delle ultime settimane. In arrivo leak e spoiler sulla 7x05 di Game of Thrones?