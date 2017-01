Game of Thrones 7: Iain Glen rivela le novità sui prossimi episodi

Due stagioni e poi vedremo la fine di Game of Thrones. L'attore Iain Glen, Ser Jorah Mormont nella serie, ha rivelato che i prossimi episodi de Il Trono di Spade saranno più lunghi.

È stato l'attore Iain Glen che in Game of Thrones interpreta Ser Jorah Mormont a rivelare che i produttori della serie, per girare i sette episodi previsti per la prossima stagione, hanno richiesto le stesse tempistiche degli anni passati, quando ogni stagione di puntate ne aveva dieci. "Quello che noi attori sappiamo al momento è che mancano 15 ore alla fine delle riprese di Game of Thrones ma anche questo potrebbe cambiare". Qualcuno ha quindi dedotto, visto l'impiego mastodontico di attori e tempo che gli episodi finali potrebbero essere più lunghi.

La nuova stagione de Il Trone di Spade arriverà per l'estate 2017. Con l'ottava l'enorme franchising HBO potrebbe non concludersi, i vertici hanno parlato di un possibile prequel di cui però non si saprà nulla fino alla conclusione della serie.