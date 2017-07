Game of Thrones 7: un indizio nella sigla svela qualcosa sugli Estranei?

narrerà, principalmente, della guerra tra i vivi per la conquista del trono di spade, ma la vera minaccia arriva dalcon gli. La sigla della nuova stagione, a tal proposito, potrebbe aver anticipato come faranno i non-morti a oltrepassare la

L’indizio in questione è stato già anticipato dal Mastino nel season premiere: in occasione della scena in cui Sandor Clegane guarda nel fuoco in cerca di risposte per il futuro, afferma infatti di vedere gli Estranei che oltrepassano il confine della Barriera… passandoci attorno. Come è possibile vedere dalle sigle delle stagioni precedenti, ai lati della Barriera c’è il mare, tuttavia nella opening di Game of Thrones 7 è possibile vedere un cambiamento piuttosto significativo: il mare che circonda l’imponente muro sorvegliato dai Guardiani della Notte è infatti ghiacciato!

L’arrivo dell’inverno permetterà letteralmente l’invasione degli Estranei, che semplicemente si limiteranno ad attraversare a piedi la distesa ghiacciata, aggirando dunque la barriera. Ricordiamo che il terzo episodio di Game of Thrones 7 andrà in onda lunedì su Sky Atlantic.