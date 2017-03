Game of Thrones 7: Jim Broadbent rivela il suo personaggio!

Nel mese di agosto dello scorso anno era stata confermata la notizia secondo cui l'attore, che conosciamo anche grazie a, si era unito al cast della prossima e settima stagione die ora è lo stesso interprete a svelarci i dettagli del personaggio che andrà a ricoprire.

Attenzione possibili Spoiler!

Fino ad ora, il personaggio di Broadbent non era stato rivelato, ma ora l'attore ha confermato a che il personaggio che ricoprirà sarà quello di un Maestro: "Sono un Maestro, un arcimaestro" - ha affermato Broadbent - "Interpreto il personaggio di una specie di vecchio professore. Ho fatto cinque episodi, in ognuno dei quali sono presente in una grande scena.".

Broadbent ha anche confermato che condividerà delle scene con John Bradley, che interpreta Sam Tarly. I fan ricorderanno che Sam è arrivato presso la Cittadella a Vecchia Città, la sede dell'Ordine dei Maestri, con lo scopo di diventare un Maestro per poi servire i Guardiani della Notte.

Dalle informazioni rivelate dall'attore, sembra che Broadbent sarà uno dei maestri della Cittadella. L'attore si è fermato prima di confermare il nome del suo personaggio, ma i fan che hanno letto i romanzi di George RR Martin possono ipotizzare che egli sta impersonando Arcimaestro Marywn, uno dei pochi maestri, e probabilmente l'unico arcimaestro, che crede ancora nei racconti sulla magia e sui draghi. Ha trascorso la sua vita a studiare queste cose, il che gli ha fatto guadagnare il soprannome Marwyn il Mago.