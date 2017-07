Game of Thrones 7: Jon e Daenerys si incontrano nel promo della terza puntata

ha rilasciato online il promo della terza puntata di, che andrà in onda negli usa domenica 30 luglio, mentre in Italia sarà disponibile lunedì 31 su

Il terzo episodio di Game of Thrones 7 si chiamerà “The Queen’s Justice” e mostrerà le conseguenze del rocambolesco finale di “Stormborn”, nel quale Euron Greyjoy è riuscito a sgominare la flotta di Yara e a sconfiggere le Serpi delle Sabbie. In “The Queen’s Justice” assisteremo anche al fatidico incontro tra Jon Snow e Daenerys Targaryen: il Re del Nord ha ricevuto l’invito dalla Madre dei Draghi nel corso del secondo episodio, e dunque nel prossimo avverrà il confronto tra i due personaggi potenzialmente più importanti di tutto lo show.

