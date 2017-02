Game of Thrones 7: nuovi report suggeriscono una possibile reunion

Mentre molti attori che ricoprono i loro iconici ruoli nella serie fantasy, tra cui, hanno già concluso le loro riprese per la settima stagione della serie, altri hanno ancora del lavoro da fare. Tra questi c'è, che è stata avvistata a Calgary mentre stava continuando a lavorare.

Mentre è risaputo che la serie svolge riprese in varie località in tutta l'Europa, il set di Calgary è meno noto. Ma diversi fan sono comunque riusciti a vedere qualche prova di recitazione dell'attrice sul set.

Attenzione! Possibile Spoiler!

In genere, la location di Calgary è quella in cui il team creativo di Game of Thrones è solito filmare i lupi con l'utilizzo dello schermo verde in modo che possano essere 'trasformati' in metalupi.

Stando a diversi report e a foto postate anche su Instagram, sembra che siano stati ospitati sul set 2 lupi: il lupo bianco Quigley, che interpreta Ghost, lupo di Jon Snow dal 2015 e un secondo lupo, nuovo arrivato nello spettacolo. Dal momento che tutti gli altri metalupi sono morti, è facile ipotizzare che questo lupo andrà a ricoprire il ruolo di Nymeria, il lupo di Arya che è stato cacciato nella foresta dopo che ha morso Joffrey. Nymeria è stataper lo più dimenticata dalla serie, ma continua a spuntare nel materiale di partenza, ovvero i romanzi fantasy di George RR Martin, Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Forse, alcune delle scene narrate nei romanzi sono state ricreate a Calgary. Se la Williams sta partecipando a questa sessione, allora forse questo potrebbe significare che Arya si riunirà con il suo lupo, o forse con Ghost e Jon Snow, anche se non ci sono stati avvistamenti di Kit Harington a Calgary.

La settima stagione di Game of Thrones andrà in onda sulla HBO in estate 2017.