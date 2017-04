Game of Thrones 7: online le nuove foto della stagione!

Ormai la data della premiere per la prossima e settima stagione della serie fantasysi sta avvicinando sempre di più e la rete via cavo statunitenseha da poco fatto un'anticipazione ai fan regalando loro le prime foto dei prossimi episodi, che voi come sempre potete trovare e guardare comodamente dopo il salto.

In queste nuove immagini da poco diffuse dal network vediamo gran parte dei personaggi che sono riusciti a sopravvivere a tutte le vicissitudini, complotti e guerre nel corso dei passati sei capitoli dello spettacolo. Tra questi, infatti, vediamo i volti di Arya e Sansa Stark, Jon Snow, Daenerys Targargaryen, Cersei, Jaime e Tyrion Lannister, Brienne di Tarth, Tormund.

Con altri tre mesi che ci separano dalla messa in onda della prima puntata del settimo capitolo, molti fan probabilmente gradiranno questa possibilità di avere un primo assaggio di ciò che dovremmo aspettarci quando Game of Thrones farà ritorno. Anche se le immagini mostrate qui sotto non rivelano quasi nulla a livello di trama su ciò che accadrà nei nuovi episodi, essi ci consentono comunque di emozionarci un po' prima dell'arrivo della stagione. Mancando ancora diverso tempo, comunque è più che possibile che la HBO decida di diffondere altro materiale per i fan.

Ricordiamo che i nuovi episodi della prossima e settima stagione di Game of Thrones verranno trasmessi sui piccoli schermi a stelle e strisce a partire da domenica 16 luglio su HBO.