Game of Thrones 7: online il promo del sesto episodio!

La quinta puntata dell'emozionante settima stagione della serie fantasyè andata in onda da poche ore, ma la rete via cavoha già rilasciato in rete un promo che ci presentala prossima e sesta puntata della serie, che sarà anche la penultima della stagione. Come sempre, trovate il video dopo il salto.

Attenzione! Possibili Spoiler!

Questo primo filmato della penultima puntata promette una battaglia tra i vivi e morti che, probabilmente, lascerà i fan con il fiato sospeso dall'inizio alla fine. L'episodio della prossima settimana, infatti, sembra concentrarsi quasi esclusivamente su Jon Snow (Kit Harington) e il suo gruppo di combattenti appena riunito. L'ultima puntata andata in onda poche ore fa sui piccoli schermi statunitensi, invece, è stata probabilmente una delle più tranquille della stagione, se la osserviamo dal punto di vista della quantità di azione e di morti, poiché per la maggior parte del tempo di esecuzione è stata dedicata al ritorno e all'incontro di diversi personaggi. Questo episodio, quindi, è stato caratterizzato dalla mancanza di grandi sequenze di battaglie che, tuttavia, sembra che non verranno risparmiate nel corso del penultimo episodio. A seguito della trasmissione di Eastwatch, infatti, la HBO, con questo primo teaser per l'episodio della prossima domenica, ci anticipa azione e pericolo per Jon Snow e per i suoi compagni che, a quanto pare, intraprenderanno una nuova missione oltre la Barriera.

La prossima e sesta puntata di Game of Thrones verrà trasmessa la prossima domenica su HBO.