Game of Thrones 7, parla Kit Harington: «La nuova stagione sarà enorme!»

Sappiamo ormai da un paio di giorni che l'attesissima settima stagione disbarcherà sullaa partire dal 16 luglio 2017, ma ecco che oggi grazie all'possiamo riportarvi alcune interessanti parole diaka Jon Snow.

Il King of the North della serie basata sui romanzi di George R.R. Martin ha infatti dichiarato: «La nuova stagione varrà veramente l'attesa. Ho certamente recitato di più questa volta, ma penso che ogni attore abbia avuto più scene e più azione. Tutto è concentrato sui protagonisti che conosciamo, perché i nuovi personaggi sono minori rispetto a quelli delle passate stagioni. Molte persone incroceranno i loro cammini e credo che questa sia una delle cose che il pubblico aspettava da anni».



Harington ha poi continuato: «La produzione ha speso una quantità enorme e crescente di denaro per sviluppare meno episodi, quindi in scala sarà molto più grande delle precedenti stagioni, con CGI migliore e quant'altro... stiamo provando cose nuove, sperimentando nuove tecniche di ripresa. Credo che si stia cercando di superare e spingere in avanti i passati confini con queste ultime due stagioni».



L'attesa per il ritorno di Game of Thrones è ancora lunga, insomma, ma c'è di che essere allegri. L'inverno sarà pure arrivato nel Westeros, ma l'estate sulla Terra è ancora, purtroppo, molto lontana.