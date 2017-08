Game of Thrones 7: un protagonista parla di una nota teoria

Nelle ultime settimane il fandom disi è diviso nel commentare una teoria che riguarda due dei protagonisti della serie di. Durante un'intervista è intervenuto a parlarne anche

La teoria in questione riguarda proprio il suo personaggio, Bran Stark, e un possibile legame con il Re della Notte. Secondo le supposizioni, infatti, i due sarebbero addirittura la stessa persona. Ecco cosa ne pensa l'interprete del giovane Stark:

"Forse. Ma penso che sia più probabile che siano due persone diverse, entrambi esseri antichi di Westeros. Il Corvo a Tre Occhi esiste da Dio sa quanto e gli Estranei pure esistono dall'inizio dei tempi. Come abbiamo visto, furono creati dai Figli della Foresta, quindi non possono essere ancora più antichi. Forse è più corretto pensare che si tratta di due personaggi con un'incredibile potere, ma uno di essi è un mostro di Frankenstein guidato da nulla che non sia la violenza. E poi c'è Bran, che usa i suoi poteri per fare del bene. Vorrei capire perché il Re della Notte è così ossessionato dal distruggere l'umanità. Assisteremo alla spiegazione di ciò nella prossima stagione, sperando di scoprire retroscena interessanti su entrambi i personaggi".

Purtroppo, però, pare che per Game of Thrones 8 ci sarà da aspettare anche più di un anno.