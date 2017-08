Game of Thrones 7: il quarto episodio è il più visto di sempre!

Sembra quasi ironico, ma paradossalmente è l'episodio leakato diad essere risultato quello con lo share di visione maggiore nella storia dello show targato

Entertainment Weekly, infatti, ha rivelato che l'ultimo episodio di Game of Thrones 7 - il quarto, uscito domenica negli USA e lunedì in Italia su Sky Atlantic - ha fatto registrare un record assoluto per la serie di HBO, superando la cifra dei dieci milioni di spettatori: per la precisione, parliamo di 10.2 milioni di spettatori, una cifra che ha superato lo scorso record di 10.1 milioni.

Nonostante l'episodio fosse stato caricato online diversi giorni prima della messa in onda ufficiale, alla fine HBO ha avuto ragione - complice anche la scarsa qualità della puntata finita in Rete, che ha convinto molti fan ad attendere di vederla in TV in alta risoluzione. Il quarto episodio di Game of Thrones 7 è stato spettacolo puro e il quinto promette altrettanto divertimento.