Game of Thrones 7: il quarto episodio sarà il più corto di sempre

Oltre ad essere nota per il suo successo e per la sua storia originale, la serie fantasyè conosciuta anche per aver stabilito grandi record. Ma il prossimo e quarto episodio intitolatosegnerà un record peculiare per lo show, poiché sarà la puntata più breve che lo spettacolo abbia mai avuto.

Come sicuramente avrete notato, la narrazione della stagione 7 di Game of Thrones si sta muovendo ad un ritmo molto veloce. In più, l'attuale capitolo durerà solamente 7 episodi, quindi solo quattro puntate ci separano dal termine della stagione. Finora, tutti gli episodi delcapitolo sono stati leggermente più lunghi del solito con la prima puntata, intitolata Dragonstone, e il secondo episodio, Stormborn, della durata di circa 59 minuti e l'episodio della scorsa settimana, The Queen's Justice, di 63 minuti.

Il prossimo e quarto episodio della stagione, The Spoils of War, sarà così breve da battere il record come episodio più corto della storia di Game of Thrones, dal momento che avrà un tempo di esecuzione di 50 minuti. Ma gli spettatori più sfegatati non rimarranno delusi, in quanto l'episodio successivo durerà 59 minuti, il sesto e penultimo episodio, poi, arriverà a 71 minuti e, infine, giungerà la puntata più lunga di sempre, che toccherà il tempo record di 81 minuti.

Questa particolarità della settima stagione era già stata anticipata dallo showrunner David Benioff, che in una passata intervista aveva confermato che la stagione 7 avrebbe compreso l'episodio più lungo e l'episodio più breve di sempre.