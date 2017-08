Game of Thrones 7: il season finale segna nuovi record di share per HBO

Il season finale diha fatto registrare nuove vette per lo show di, siglando un altro importante record di share nella notte della messa in onda dell'ultimo episodio della settima stagione.

Secondo Hollywood Reporter, infatti, l'episodio "The Dragon and the Wolf" ha siglato ben 16.5 milioni di spettatori che hanno seguito, in diretta e in tempo reale, l'ultimo episodio di circa un'ora e mezza. In generale, inoltre, segnaliamo che Game of Thrones 7 ha fatto registrare una crescita di share del 34% rispetto alle precedenti stagioni.

Numeri impressionanti, che elevano Game of Thrones senza dubbio come una delle serie TV più importanti di sempre. Voi avete apprezzato il season finale?