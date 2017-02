Game of Thrones 7: la Turner ha 'spoilerato' un sopravvissuto della stagione?

tornerà sui nostri schermi questa estate con un settima stagione accorciata e gli appassionati stanno già cominciando a speculare su chi sopravviverà a questo prossimo e penultimo capitolo della serie. Ora,potrebbe aver rivelato uno spoiler enorme su almeno un personaggio della serie.

Soprhie Turner, come sappiamo, veste i panni del personaggio di Sansa Stark all'interno di Game of Thrones e la dichiarazione che ha fatto recentemente potrebbe essere l'indizio di cosa accadrà ad almeno uno dei membri della Casa Stark.

Attenzione! Possibile Spoiler!

Parlando alla stampa in occasione dei 2017 British Academy Film Awards, all'attrice è stato chiesto dei suoi programmi e quali fossero i suoi progetti futuri, dato che lei sta attualmente lavorando in entrambe le produzioni di Game of Thrones e nel franchise di X-Men (in cui interpreta Jean Grey). L'attrice ha affermato: "Stiamo per iniziare le riprese del prossimo X-Men, abbiamo appena finito di girare la stagione 7 di Game of Thrones, e ho un paio di film da fare prima dell'inizio di X-Men. E poi inizierò a lavorare per la stagione 8.".

Come sicuramente avrete capito, quindi, il personaggio di Sansa sarà presente nella stagione 8 e, ovviamente, questo significa che la giovane non morirà nel corso del prossimo capitolo della serie, a meno che l'attrice non sappia già che Sansa morirà nella prossima stagione per poi apparire nell'ultima solo in sporadici flashback, ma questa sembra essere una possibilità piuttosto improbabile.