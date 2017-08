Game of Thrones 7: spiegato il significato dell'outfit di Sansa

Negli ultimi episodi diè impegnata a governareal posto di, che invece si è recato al cospetto di. Molti fan avranno notato che c'è stato un cambiamento nell'outfit della giovane, diventato stilisticamente e cromaticamente più oscuro.

Molti potrebbero pensare che l'aspetto più "dark" di Sansa in Game of Thrones 7 possa rispecchiare semplicemente il suo stato d'animo e tutto il dolore che ha dovuto affrontare in passato. In realtà non è così, come ha dichiarato Michele Clapton, costume designer dello show. In un post sul sito Making Game of Thrones, Clapton ha spiegato che il design è stato pensato come una sorta di "avvertimento" per qualunque altro uomo che proverà a toccarla - dopo le angherie subite da Joffrey e soprattutto Ramsay. In particolare il vestito presenta un dettaglio interessante all'altezza della cintura.

"Simboleggia il suo controllo sul suo corpo. L'ho disegnato perché rappresenti l'assoluta impossibilità di ogni possibile contatto fisico. I suoi vestiti sono allacciati molto stretti, e sono incredibilmente difficili da rimuovere. È un messaggio a Ditocorto. Il suo mantello rappresenta anche Ned e il suo desiderio di avere una leadership maggiore a Grande Inverno".

Il prossimo episodio di Game of Thrones 7 sarà in onda domenica negli USA e lunedì su Sky Atlantic.