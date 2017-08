Game of Thrones 7: svelati titolo e durata esatta dell'ultimo episodio!

ha svelato il titolo e la durata esatta dell'ultimo episodio di, che sarà in onda domenica negli USA e lunedì in Italia su. Sarà in assoluto l'episodio più lungo, e potenzialmente emozionante, dello show.

Il titolo del settimo e ultimo episodio di Game of Theons 7 sarà "The Dragon and the Wolf" (ovvero "Il Drago e il Lupo"), chiaro riferimento ai personaggi di Daenerys e Jon che dovranno affrontare la furia di Cersei. Il Re del Nord e la Madre dei Draghi dovranno presenziare all'incontro più atteso di tutti, quello con i Lannister, per provare alla Regina dei Sette Regni che i morti esistono e stanno arrivano.

L'episodio durerà la bellezza di 79 minuti e 43 secondi, quasi dieci minuti in più dell'ultimo episodio rilasciato: la sesta puntata di Game of Thrones 7, intitolata "Beyond The Wall", è infatti durata circa 70 minuti.

Come si concluderà la settima stagione della serie HBO? Salvo nuovi, eventuali e clamorosi leak lo scopriremo nel prossimo weekend.