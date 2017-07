Game of Thrones 7x01: la produzione difende il cameo di Ed Sheeran

Il cameo diinha suscitato non poche polemiche, tanto da costringere apparentemente la celebre star musicale a chiudere il proprio account Twitter . Ora la produzione è intervenuta a commentare la vicenda.

Arrivano, infatti, le dichiarazioni del regista di Game of Thrones 7x01, Jeremy Podeswa.

“È appropriato per quella parte, perché il personaggio doveva cantare. Se le persone non avessero saputo chi fosse Ed, non ci avrebbero pensato su due volte. Nel mondo di questa serie ha svolto un lavoro adorabile, sembra che faccia parte di quel mondo”.

Secondo il director gli spettatori si “interrogano troppo” e non riescono a scindere la star musicale dal personaggio che ha interpretato nell’episodio. Al cast e alla produzione la scena che ha coinvolto Ed Sheeran e Maisie Williams è piaciuta molto, e lo stesso Podeswa ha commentato il mood di Arya in quella sequenza.