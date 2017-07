Game of Thrones 7x02: la spiegazione alla scena di Arya nella foresta

: Il secondo episodio diha mostrato una reunion molto attesa dal pubblico: in una scena ambientata in una foresta,si è imbattuta in un enorme metalupo che si rivela essereha commentato la commovente sequenza.

“Da quando Nymeria ha abbandonato lo show, è una delle domande che mi sono state twittate più spesso. È carino il fatto che non ‘vissero felici e contenti’, dopo. Nymeria ha creato il suo mondo, la sua dimensione, e non è pronta per essere l’animaletto di Arya. Essere l’animale da compagnia di qualcuno rovescerebbe tutto ciò che ha imparato finora. Dunque si sono guardate l’un l’altra e sono andate per la propria strada”.

Una piccolo curiosità sulle parole che Arya rivolge a Nymeria quando il metalupo va via: Maisie Williams pronuncia “That’s not You”, che è stato tradotto in italiano con “non eri tu”. Il significato di quella frase è molto profondo, come riporta The Wrap: nella prima stagione, quando Jon Snow regala la spada Ago ad Arya, assistiamo a un dialogo tra la giovane Stark e suo padre Ned. Il personaggio interpretato da Sean Bean invita sua figlia ad interessarsi maggiormente alle mansioni di una lady, come sua sorella Sansa. La risposta di Arya, in quell’occasione, è “That’s not me”.

Le stesse parole vengono pronunciate da Arya, nei confronti di Nymeria, in Game of Thrones 7x02, modificate leggermente in “That’s not you”. Una frase che rispecchia la dichiarazione di Maisie Williams che vi abbiamo riportato: Nymeria non può più essere un metalupo “da compagnia”, dopo aver passato tutti questi anni allo stato selvaggio. Voi avreste mai notato questa analogia tra Game of Thrones 7x02 e il dialogo nella prima stagione?