Game of Thrones 7x03: gli showrunner commentano lo scioccante finale (SPOILER)

: La terza puntata diha visto una morte piuttosto illustre: lady, la nonna di, ha infatti perso la vita in seguito all’assedio deiad. Una fine dignitosa per uno dei personaggi più amati dal pubblico, ed ecco cosa pensano gli sceneggiatori dello show su questo addio.

David Benioff e D.B. Weiss hanno dichiarato che perdere Olenna è stato un duro colpo per gli showrunner:

“Quando abbiamo reclutato Diana Rigg, abbiamo incontrato tutti insieme Nina Gold, il nostro leggendario casting director, e abbiamo preso un tè insieme. Le dame non fanno audizioni per te, sei tu che le fai per loro. E noi l’abbiamo amata. Era divertente, era “oscena”, era tutto ciò che noi volevamo per quel personaggio. Siamo stati stati davvero fortunati a scrivere per questi attori leggendari – come Diana Rigg, Max Von Sydow, Jim Boradbent e Charles Dance – persone che hanno una carriera spaventosa e sono dannatamente bravi in ciò che fanno. Lei (Olenna) è una delle migliori al mondo e la sua morte è una delle mie preferite di tutta la stagione. Ciò che amo di più nel suo interpretare quella scena, è che anche nel momento in cui lo schermo diventa nero e tu sai che lei sta per morire, sei consapevole che in fondo lei ha vinto. Probabilmente è l’unico personaggio ad aver vinto nella scena della sua morte”.

Gli showrunner, ovviamente, si riferiscono alle parole che Olenna rivolge a Jaime Lannister prima di morire: la lady di Alto Giardino, infatti, in punto di morte rivela a Jaime che fu lei a orchestrare l’avvelenamento di Joffrey.

Ricordiamo che il prossimo episodio di Game of Thrones 7 sarà in onda lunedì 7 agosto su Sky Atlantic.