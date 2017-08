Game of Thrones 7x03: Isaac Hempstead-Wright spiega la scena di Bran

: Inabbiamo assistito a una delle tante, attese reunion di questa stagione: quella tra. Tuttavia il ricongiungimento tra i due fratellinon è stato idilliaco, a causa del comportamento molto distaccato del nuovo

Isaac Hempstead-Wright ha commentato così l’atteggiamento di Bran Stark nei confronti di sua sorella in Game of Thrones 7x03:

“Immaginate di avere tutto lo spazio e il tempo nella nostra testa. Bran in questo momento esiste in migliaia di piani diversi dell’esistenza, allo stesso tempo. Dunque per lui, ormai, è molto difficile avere qualunque tipo di personalità perché è come se fosse un enorme computer”.

Insomma, Brandon Stark non è più quello di prima, ma nelle prossime puntate possiamo aspettarci un apporto significativo del giovane nella guerra contro gli Estranei.