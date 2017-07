Game of Thrones 7x03: Kit Harrington commenta l'esito dell'incontro tanto atteso

Kit Harrington, interprete di Jon Snow, ha commentato in un’intervista perché l’incontro tra il bastardo di Grande Inverno e la Madre dei Draghi non si è risolto come molti fan avrebbero voluto:

“Dovete provare a mettervi nei rispettivi punti di vista. Per quanto riguarda Jon Snow, lui sta incontrando una regina che ha sentito di voler negoziare con lei – non sta incontrando la Daenerys che il pubblico ha imparato a conoscere in questi anni. Questo accentua la sorpresa. Lui entra nella stanza senza aspettarsi di trovare una giovane e bellissima donna più o meno della sua età. E la reaziona di un giovane uomo è del tipo “Okay…”, ma lui mantiene le distanze… perché deve”.

Anche Emilia Clarke è intervenuta per commentare il punto di vista di Dany, limitandosi a dire:

“È stato divertente: lui non le piace e lei non si fida di lui”.

Il prossimo episodio di Game of Thrones 7 debutterà lunedì su Sky Atlantic.