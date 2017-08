Game of Thrones 7x04: 73 stunt per realizzare la scena finale!

: Nella notte scorsa, su, è andata in onda, nuova puntata della settima stagione del celebre show di. L’episodio si è concluso con una battaglia a dir poco epica, nella quale sono stati impiegati ben 73 stuntman!

La scena in questione, come molti hanno potuto vedere durante la messa in onda notturna, ha mostrato una spettacolare battaglia tra l’esercito dei Dothraki e quello dei Lannister. In questa sequenza, ben 73 stunt hanno indossato abiti e maschere speciali resistenti al fuoco per interpretare i migliaia di soldati bruciati dalle fiamme di Drogon. Lo aveva già svelato David Benioff, uno degli showrunner di Game of Thrones, ai microfoni di Entertainment Weekly alcuni mesi fa: in quell’occasione il producer aveva anticipato che, in una scena di battaglia, la serie avrebbe stabilito un nuovo Guinness World Record. Ora sappiamo che la scena in questione è nella 7x04, anche se non esiste di fatto un riconoscimento del genere nel GWR; tuttavia si tratta comunque di qualcosa che non ha precedenti, come ha spiegato Rowley Irlam, che ha vinto un Emmy come stunt coordinator:

“Nessun film o serie TV ha mai fatto qualcosa del genere, in una sola sequenza. Avevamo visto finora 20 persone a fuoco in una volta, che pure era un record. Penso che in “Salvate il soldato Ryan” erano in 13 su una spiaggia, e in Braveheart ne abbiamo visti 18 che andavano a fuoco”.

La replica della 7x04 di Game of Thrones sarà in onda questa sera su Sky Atlantic. Avete letto la nostra recensione?