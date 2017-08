Game of Thrones 7x06: il regista dell'episodio ammette che il tempo non è chiaro

: Molti fan hanno notato e criticato quando, in particolare nella nuova stagione di, i salti temporali siano piuttosto ambigui e frettolosi, mostrandoci ad esempio i personaggi percorrere interi continenti da una scena all'altra. L'episodio 7x06 non è stato da meno e, a commentare questo fattore, è intervenuto il regista.

Alan Taylor ha diretto il sesto, bellissimo episodio di Game of Thrones 7 intitolato "Beyond the Wall". Nel corso della puntata abbiamo assistito ad alcuni salti temporali decisamente esagerati, come Gendry capace di tornare indietro in pochissimi minuti o Daenerys correre in aiuto di Jon e i suoi da una scena all'altra.

"Ci siamo resi conti che il tempo è diventato un po' nebuloso. Abbiamo Gendry che scappa via, i corvi e i draghi che volano a certe distanze. Nei termini di un'esperienza emozionante, Jon e gli altri hanno passato una notte oscura sull'isola. Abbiamo provato a renderlo mostrando qualche scorcio di crepuscolo a nord della Barriera. Penso che ci sia stato un certo sforzo per trattare la timeline non dichiarando esattamente quanto tempo sia trascorso, penso che abbia funzionato per alcune, per altre invece no".

E voi, invece, cosa ne pensate della timeline in Game of Thrones 7?