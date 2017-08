Game of Thrones 7x07: gli showrunner sul destino di un personaggio [SPOILER]

: Chi ha visto il season finale disaprà bene della sorte cui è andato incontroè stato giustiziato da, che grazie al potere dihanno scoperto ogni sua macchinazione e sventato i suoi piani.

I due showrunner dello show, David Benioff e D.B. Weiss, hanno commentato l'uscita di scena di Ditocorto (interpretato da Aidan Gillen) in Game of Thrones 7x07:

Weiss: "È stato un piacere lavorare con lui ed è riuscito ad elevare qualunque cosa facesse. Sono davvero felice della sua ultima performance nello show. Credo che i fan siano stati parecchio sorpresi in quella scena".

Benioff: "Aidan ha moltissimi fan per il suo lavoro in film e serie TV. È uno di quelli da cui sei sicuro riceverai qualcosa di buono. E con Aidan non sai mai cosa ti darà. È capace di cambiare le cose in modi che sembrano strani, ma è volto al miglioramento del personaggio nello show. È stata una delle morti più difficili: è un personaggio relativamente secondario, se guardi il minutaggio su schermo, ma... Ditocorto è percepito come davvero importante. Lo abbiamo amato, ma ha provato a f****e le ragazze sbagliate".

E voi cosa ne pensate della morte di Ditocorto in Game of Thrones 7x07?